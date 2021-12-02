Население значительной части Украины выступает за тесные отношения с Россией, заявил британский политолог Анатоль Ливен в интервью, опубликованном на днях на сайте американской газеты «Вашингтон таймс»

Выступая в аудиопрограмме «История в своём развитии», запись которой размещается на сайте издания, Ливен рассказал слушателям, что около трети населения Украины считают русский язык родным, что в России живёт большое число людей украинского происхождения, и что юг и восток современной Украины одновременно заселялся и украинцами, и русскими.

«Огромное количество людей, и не только в районах, которые сейчас оккупированы Россией или про-российскими сепаратистами… всё ещё твёрдо хотят хороших отношений с Россией. Они хотели бы присоединиться к Западу, но они хотели бы сделать это таким образом, чтобы это не разрушило их отношений с Россией», — рассказал политолог.

Единый народ в зеркале социологии. Кто и почему не поддерживает тезис о единстве украинского и русского народов © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

Украина, США, Великобритания и страны ЕС не признают законности вхождения Крыма в состав РФ и называют его «оккупированной Россией» территорией. В Кремле на это заявляли, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт окончательно.