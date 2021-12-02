Встреча Лаврова и Блинкена состоялась в Стокгольме, на полях министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Глава МИД РФ перед встречей отметил, что российская сторона готова восстановить диалог с США по кризису на востоке Украины и обсудить вопрос возобновления работы посольств.
«Госсекретарь дал понять, что, если Москва выберет путь военной эскалации, США и наши союзники готовы заставить заплатить значительную цену», — говорится в заявлении Госдепа по итогам встречи.
В документе также отмечается, что госсекретарь США и министр иностранных дел РФ отметили важность продолжения координации по вопросам, касающимся двухсторонних отношений, и тех, где интересы стран совпадают — включая блокирование возможностей для Ирана получить ядерное оружие.
Также Блинкен и Лавров обсудили ситуацию на Кавказе. Представитель Госдепа приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Армении и Азербайджана.
В ответ на обвинения ряда западных и киевских политиков о якобы подготовке российской агрессии против Украины Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.