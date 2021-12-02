США и их союзники готовы заставить РФ «заплатить значительную цену» в случае военной агрессии на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 2 декабря, передает пресс-служба госдепартамента США

Лавров предостерег Киев от повторения пути Грузии в 2008 году © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Глава МИД РФ перед встречей отметил, что российская сторона готова восстановить диалог с США по кризису на востоке Украины и обсудить вопрос возобновления работы посольств.

«Госсекретарь дал понять, что, если Москва выберет путь военной эскалации, США и наши союзники готовы заставить заплатить значительную цену», — говорится в заявлении Госдепа по итогам встречи.

В документе также отмечается, что госсекретарь США и министр иностранных дел РФ отметили важность продолжения координации по вопросам, касающимся двухсторонних отношений, и тех, где интересы стран совпадают — включая блокирование возможностей для Ирана получить ядерное оружие.

Также Блинкен и Лавров обсудили ситуацию на Кавказе. Представитель Госдепа приветствовал возобновление прямого диалога между правительствами Армении и Азербайджана.

В ответ на обвинения ряда западных и киевских политиков о якобы подготовке российской агрессии против Украины Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.