«Недавно с Путиным соревнования проводил — Путин хорошо владеет оружием. С Путиным вдвоем на позиции стояли и стреляли из пистолетов», — рассказал Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, Николай дважды в неделю тренируется стрельбе всеми видами оружия, кроме бронетехники.
«Требует, чтобы я отвез его на полигон, ну, когда-нибудь отвезу», — заключил он.
Летом 2020 года в сети появилось видео, на котором Александр Лукашенко во время массовых протестов пролетает над городом на вертолете и осматривает с воздуха собравшуюся толпу.
Из вертолета Лукашенко вышел в бронежилете и с автоматом. Его сын Николай также был в каске, бронежилете и с оружием в руках.