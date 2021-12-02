Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сын Николай соревновался в стрельбе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости

«Недавно с Путиным соревнования проводил — Путин хорошо владеет оружием. С Путиным вдвоем на позиции стояли и стреляли из пистолетов», — рассказал Лукашенко.

Российский Крым и ядерное оружие. О чем Александр Лукашенко рассказал Дмитрию Киселеву © Пресс-служба президента Белоруссии / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанк

«Требует, чтобы я отвез его на полигон, ну, когда-нибудь отвезу», — заключил он.

Летом 2020 года в сети появилось видео, на котором Александр Лукашенко во время массовых протестов пролетает над городом на вертолете и осматривает с воздуха собравшуюся толпу.

Из вертолета Лукашенко вышел в бронежилете и с автоматом. Его сын Николай также был в каске, бронежилете и с оружием в руках.