«Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина-ЕС», — написал министр.
Он также добавил, что пакет будет включать помощь для ВСУ по четырем направлениям: медицине, инженерным возможностям и мероприятиям по разминированию, мобильности и логистике и кибербезопасности.