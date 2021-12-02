Совет Европейского союза принял решение предоставить Украине 31 млн евро на материально-техническую помощь для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в Twitter

«Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина-ЕС», — написал министр. Кулеба заверил, что получил обратную связь от НАТО по России и остался доволен © Facebook, Dmytro Kuleba