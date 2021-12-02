Членство Украины в военном блоке НАТО абсолютно неприемлемо для России, заявил британский политолог Анатоль Ливен в интервью, размещённом на днях на сайте американской газеты «Вашингтон таймс»

Выступая в аудиопрограмме «История в своём развитии», запись которой публикуется на сайте издания, Ливен рассказал о важных стратегических причинах, по которым Россия выступает против членства Украины в НАТО.

«Россия относится к членству Украины в НАТО в значительной степени так же, как Америка отнеслась бы к Мексике, вступившей в военный альянс с Китаем, который включал бы китайские военные базы [в Мексике]. Я не думаю, что США очень благожелательно ответили бы на такую перспективу, и Россия не отвечает благожелательно на идею об Украине, являющейся военным союзником США», — заявил политолог.

Йохан Бекман: Пока мы не ликвидируем НАТО, он будет представлять угрозу для России и всего мира © commons.wikimedia.org, Petri Krohn Владимир Путин указал, что, если на территории Украины будут размещены ударные комплексы НАТО, Россия будет вынуждена ответить и снабдить ВМФ гиперзвуковым оружием.

При этом он выразил надежду, что у властей Украины возобладает чувство здравого смысла и ответственности за свою страну и до пересечения «красных линий» не дойдёт.