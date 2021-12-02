Украина не устроила массовую истерику по поводу указала президента РФ Владимира Путина о товарах из Донбасса, поскольку для нее это политически проигрышно. Об этом рассказал один из основателей ДНР Андрей Пургин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Пургин: Путин выдал Донбассу удочку, но республики пока не знают, где речка © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Украинское руководство понимает, что для предприятий Краматорска и Мариуполя очень заманчиво участвовать на российском рынке госзакупок, который доходит до 200 млрд рублей, пояснил эксперт.

«По сути какой-нибудь завод в Дружковке или Константиновке с двумя цехами и сотней мужиков могут выиграть тендер в каком-нибудь Саратове и работать на реализацию этого тендера. Это волнует Украину из-за тотальной безработицы и тяжелой экономической ситуации», — подчеркнул Пургин.

Поэтому эта информация очень невыгодна для распространения на Украине. Но то, что она не волнует Киев — это неправда, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.