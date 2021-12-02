Ранее Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.
Украинское руководство понимает, что для предприятий Краматорска и Мариуполя очень заманчиво участвовать на российском рынке госзакупок, который доходит до 200 млрд рублей, пояснил эксперт.
«По сути какой-нибудь завод в Дружковке или Константиновке с двумя цехами и сотней мужиков могут выиграть тендер в каком-нибудь Саратове и работать на реализацию этого тендера. Это волнует Украину из-за тотальной безработицы и тяжелой экономической ситуации», — подчеркнул Пургин.
Поэтому эта информация очень невыгодна для распространения на Украине. Но то, что она не волнует Киев — это неправда, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.