Госпереворот, о подготовке которого заявил президент Владимир Зеленский, на Украине так и не произошел, но украинский президент получил серьезные проблемы в будущем, написал российский политолог Евгений Сатановский 2 декабря в своем Telegram-канале

Эксперт объяснил, как Ахметов накажет Зеленского за попытку копировать Путина © president.gov.ua Владимиром Зеленским переворот на Украине 1 декабря не произошел, и с какой целью президент объявил о вовлечении в него Рината Ахметова - лишь ему известно, отметил эксперт.

«Нельзя сказать, чтобы Ахметов был от этого шоу в большом восторге, так что горшки с ним украинский президент явно побил — и всерьёз. Что, впрочем, является исключительно его личной проблемой — и гораздо большей, чем ему это сейчас кажется. Ну да он, впрочем, вообще человек не слишком умный», — написал Сатановский.

При этом, несмотря на нелогичность Зеленского в ситуации с анонсом переворота и враждой с Ахметовым, от него можно ждать неприятностей, указал он.

«Дурак-то он дурак, но президентом Украины пока является. Так что кое-что может и это делает. Хорошего, понятно, там днём с огнём ищи — не найдёшь, но нагадить способен изрядно, чем и занимается, в том числе на Донбассе, где сосредоточена добрая половина ВСУ и Киев явно готовится к зачистке ДНР/ЛНР», — указал политолог.

Кроме того, западные союзники Украины обещают России в случае «агрессии» «все, что только могут придумать, в выражениях, которых ни в какую холодную войну не использовали», подчеркнул Сатановский.