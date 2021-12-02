«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, — "красная линия"», — сказала Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге.
Она отметила, что на заседании прозвучали обвинения в адрес России в том, что она «что-то делает у натовских границ» и перемещает свои вооруженные силы по своей же территории.
«Хотя — если посмотреть на вещи реально — это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», — подчеркнула Захарова.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права препятствовать вступлению Украины в НАТО. Он также пригрозил, что НАТО может применить для давления на Россию «экономические санкции и политические запреты».