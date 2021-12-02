Вступление Украины в НАТО – это «красная линия» для России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте министерства 2 декабря

«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, — "красная линия"», — сказала Захарова, комментируя итоги заседания Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Риге.

НАТО признал, что нуждается в России, и указал Украине её место. Киев такого явно не ожидал © REUTERS, Ints Kalnins

«Хотя — если посмотреть на вещи реально — это именно НАТО приблизилась к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», — подчеркнула Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России нет права препятствовать вступлению Украины в НАТО. Он также пригрозил, что НАТО может применить для давления на Россию «экономические санкции и политические запреты».