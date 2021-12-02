Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент пять законопроектов, чтобы обязать чиновников указывать двойное гражданство в декларациях, а к работе в судах и на таможне не допускать лиц с гражданством других стран. Тексты документов 2 декабря обнародованы на сайте Верховной Рады

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«Ценность гражданства Украины должна расти: украинский паспорт должен быть залогом свободного и безопасного передвижения по миру, а украинец должен чувствовать себя защищенным в любой стране и знать, что на страже его прав и интересов стоит его государство», цитирует президента Зеленского пресс-служба.

Другой проект закона Зеленского — «О предотвращении и противодействии угрозам национальной безопасности Украины в сфере гражданства» — определяет правовые и организационные основы функционирования системы декларирования гражданами Украины наличия гражданства других государств или пребывания в процедуре обретения или прекращения гражданства (подданства) иностранного государства.

Одним из документов Зеленский предлагает установить уголовную ответственность за преднамеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений о наличии гражданства или подданства иностранного государства.

«Все политики и чиновники, которые по закону о предотвращении коррупции заполняют электронные декларации, должны обязательно указывать наличие гражданства или подданства других государств. Если человек, уполномоченный на выполнение функций государства или местного самоуправления, также является гражданином другого государства, он должен честно сообщить — украинское общество имеет право об этом знать. За намеренные попытки скрыть факт двойного гражданства человек должен нести уголовную ответственность», — цитирует Зеленского пресс-служба на сайте его Офиса.

Также Зеленский предлагает установить ограничения на работу в органах судебной власти и на таможне для граждан Украины, которые имеют или получили гражданство другого государства».