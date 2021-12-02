Папа Римский Франциск планирует посетить Украину. Об этом сообщил глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук, его слова прозвучали 1 декабря на Киевской форуме по безопасности и опубликованы на сайте мероприятия

«У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его (Папы Римского — ред.) визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении», — заявил Шевчук.

Папа Римский помолился о мире в Донбассе и Карабахе © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Шевчук рассказал, что несколько дней назад лично общался с Папой Франциском и говорил с ним об Украине, судьбой которой глава Ватикана очень обеспокоен.

«Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается», — добавил глава УГКЦ.

Ранее понтифик заявлял, что обеспокоен тяжелой гуманитарной ситуацией в Донбассе, а также выражал свою «духовную близость народу» и призывал помолиться за население неподконтрольных Киеву территорий.