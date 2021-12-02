«У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его (Папы Римского — ред.) визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении», — заявил Шевчук.
Визит Папы Римского он назвал очень мощным сигналом поддержки для государства и народа.
Шевчук рассказал, что несколько дней назад лично общался с Папой Франциском и говорил с ним об Украине, судьбой которой глава Ватикана очень обеспокоен.
«Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается», — добавил глава УГКЦ.
Ранее понтифик заявлял, что обеспокоен тяжелой гуманитарной ситуацией в Донбассе, а также выражал свою «духовную близость народу» и призывал помолиться за население неподконтрольных Киеву территорий.