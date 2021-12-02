Служба безопасности Украины (СБУ) назвала фейком сообщение о том, что ФСБ задержала в России троих украинских агентов. Об этом 2 декабря сообщило агентство УНИАН

«Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», — заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он добавил, что одна из главных задач СБУ — это противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины.

«Самый короткий участок». Новая дорогая для туристов вызвала вопросы у жителей Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что ФСБ РФ задержала троих агентов украинских спецслужб, которые собирали данные о стратегических объектах и планировали теракт. Диверсанты готовили подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции. О своих планах они рассказали на допросе, кадры которого были опубликованы в СМИ.