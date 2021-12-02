«Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль», — заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Он добавил, что одна из главных задач СБУ — это противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины.
По словам Дехтяренко, за 9 месяцев этого года СБУ разоблачила около 50 «агентов», двое из них были задержаны с поличным якобы во время попытки совершения диверсионно-террористических актов. В частности, в СБУ утверждают, что разоблачили «кадровых сотрудников ФСБ», которые будто бы совершили более пяти кибератак на государственные органы Украины.
Ранее стало известно, что ФСБ РФ задержала троих агентов украинских спецслужб, которые собирали данные о стратегических объектах и планировали теракт. Диверсанты готовили подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции. О своих планах они рассказали на допросе, кадры которого были опубликованы в СМИ.