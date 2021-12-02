Лиепникс заявил, что «посидел с умным человеком» и теперь может поделиться «диванно-экспертным геополитическим мнением».
По его словам, цель России — Новороссия и в частности Одесса.
«Наиболее вероятное время — 23 декабря, пока цивилизованный мир и политики с бюрократами ЕС находятся на каникулах», — написал политолог.
В комментариях к посту он добавил, что Россия якобы преследует цель получить сухопутное соединение с Крымом. Лиепникс заключил, что армия Украины вряд ли сможет эффективно противостоять российской, хотя сейчас она не та, какой была в 2014 году.
Западные страны и Киев обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину.
В Москве отмечают, что такие алармистские заявления используются как предлог для размещения техники НАТО вблизи границ России.