Политолог из Латвии Юргис Лиепникс в Twitter 1 декабря заявил, что спрогнозировал дату «нападения» РФ на Украину

Российское вторжение: американский план © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

По его словам, цель России — Новороссия и в частности Одесса.

«Наиболее вероятное время — 23 декабря, пока цивилизованный мир и политики с бюрократами ЕС находятся на каникулах», — написал политолог.

В комментариях к посту он добавил, что Россия якобы преследует цель получить сухопутное соединение с Крымом. Лиепникс заключил, что армия Украины вряд ли сможет эффективно противостоять российской, хотя сейчас она не та, какой была в 2014 году.

Западные страны и Киев обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину.

В Москве отмечают, что такие алармистские заявления используются как предлог для размещения техники НАТО вблизи границ России.