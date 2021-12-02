НАТО необходимо увеличить количество войск в Польше, послать советников и инструкторов на Украину и ввести новые санкции против России. Такие рекомендации содержаться в статье, опубликованной 2 декабря в американской газете «Уолл-стрит джорнэл»

В материале продолжает муссироваться тема якобы существующей опасности вторжения России на Украину, и предлагаются меры по его предотвращению.

«Увеличение количества войск НАТО в Польше было бы полезно, и жаль, что альянс не решил отправить их на этой неделе. Нельзя исключать отправку на Украину военных советников и инструкторов НАТО», — утверждает влиятельное американское издание.

Авторы призывают правительства США и стран ЕС к новым экономическим санкциям против России. По мнению газеты, эти правительства должны дать понять, что они готовы принять намного более жёсткие санкции, чем раньше.

«Остановить вторжение России!» Кто критикует Байдена за «мягкость» к Москве © коллаж Украина.Ру

Ранее в ряде западных СМИ, в первую очередь, американских и британских, появлялись публикации о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.

Киев и западные государства стали выражать обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.

В среду, 1 декабря госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии РФ против Украины США задействуют в ответ экономические санкции «с высоким уровнем воздействия, от которых мы воздерживались в прошлом».

В Москве подчёркивают, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.