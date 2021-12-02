В материале продолжает муссироваться тема якобы существующей опасности вторжения России на Украину, и предлагаются меры по его предотвращению.
«Увеличение количества войск НАТО в Польше было бы полезно, и жаль, что альянс не решил отправить их на этой неделе. Нельзя исключать отправку на Украину военных советников и инструкторов НАТО», — утверждает влиятельное американское издание.
Авторы призывают правительства США и стран ЕС к новым экономическим санкциям против России. По мнению газеты, эти правительства должны дать понять, что они готовы принять намного более жёсткие санкции, чем раньше.
В частности, необходим отказ от газопровода «Северный поток-2» и более жесткие санкции против российского госдолга и государственных банков, энергетических, горнодобывающих и металлургических компаний, утверждается в статье.
Ранее в ряде западных СМИ, в первую очередь, американских и британских, появлялись публикации о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.
Киев и западные государства стали выражать обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины.
В среду, 1 декабря госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии РФ против Украины США задействуют в ответ экономические санкции «с высоким уровнем воздействия, от которых мы воздерживались в прошлом».
В Москве подчёркивают, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.