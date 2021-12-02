Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук 1 декабря заявил, что Папа Римский Франциск в скором времени может посетить Украину. Его слова прозвучали в ходе Киевского форума безопасности и опубликованы на сайте мероприятия

Прах, квартира в Москве и собаки: украинская родня Шевчука решает вопрос наследства © Александр Шевчук/Инстаграм

Он поделился ощущением, что после поездки Папы Римского на Украину может завершиться война на востоке страны.

«Ожидаем, что состоится его (Франциска — ред.) визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении», — сказал Шевчук.

За всю историю независимой Украины Папа Римский посещал эту страну лишь однажды. В 2001 году Иоанн Павел II побывал в Киеве и во Львове, где встречался с тогдашним руководством страны в лице президента Леонида Кучмы, а также провел четыре мессы (службы) — в спорткомплексе «Чайка» под Киевом и на львовском ипподроме. Суммарно эти мессы посетили 1,6 млн человек.

Украина не в первый раз пытается пригласить нынешнего Папу Римского с визитом в страну. В 2015 году президент Петр Порошенко официально приглашал Франциска, но тот до Украины так и не доехал. Ходили слухи, что глава Ватикана может стать гостем празднования 30-летия независимости Украины в 2021 году, однако и на этот раз обошлось без него.

Весной этого года председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион высказывал мнение, что Папа Римский будет отказываться от приглашений украинской стороны, так как понимает, что будет неизбежно втянут в той или иной форме признания местных раскольников.

На сегодняшний день на Украине остается единственная каноническая православная церковь — Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата. После создания в конце 2018 года так называемой Православной церкви Украины каноническая УПЦ испытывает давление со стороны националистов, которые недовольны ее связями с Россией.

Украинская греко-католическая церковь Украины — крупнейшая католическая церковь восточного обряда.