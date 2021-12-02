Не выполняя Минские договоренности Украина делает невозможными какие-либо переговоры с Россией. Об этом 2 декабря сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Песков ответил на вопрос о планах России по нападению на Украину © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Тут тоже очень много противоречий… они делают так, что какие-то переговоры с Россией невозможны. Делают они это каким образом? Они просто не выполняют Минские договоренности и ранее достигнутые понимания, имеются в виду "Париж" и другие. Вводятся законы: закон о русском языке, коренных народов, о временном политическом устройстве», — заметил Песков.

Он добавил, что Киев настойчиво пытается представить Москву стороной конфликта.

«Все это наводит на мысль о том, что украинское руководство де-факто не исключает для себя силового сценария в урегулировании на Донбассе, то есть не исключает начало боевых действий против самопровозглашенных республик. Поэтому ситуация остается напряженной», — предположил Песков.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.