Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали документ, согласно которому действие закона об особом статусе Донбасса продляется на 2022 год. Трансляцию заседания парламента 2 декабря вел телеканал «Рада»

В первом чтении за проект проголосовали 314 депутатов, во втором — 317. Закон об особом статусе предусматривает амнистию для участников вооруженного конфликта, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку для восстановления промышленности и инфраструктуры.

При этом закон существует только на бумаге, его положения ни разу не применялись в действительности. Эксперт объяснил, каков на самом деле уровень жизни в Донецке, в ДНР/ЛНР и крупных городах Украины © commons.wikimedia.org, Валерий Дед

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что для региона продление статуса ничего не изменит, поскольку все равно не выполняется. За него голосовали для того, чтобы Киев не обвинили в невыполнении Минских соглашений.