В первом чтении за проект проголосовали 314 депутатов, во втором — 317. Закон об особом статусе предусматривает амнистию для участников вооруженного конфликта, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку для восстановления промышленности и инфраструктуры.
При этом закон существует только на бумаге, его положения ни разу не применялись в действительности.
Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что для региона продление статуса ничего не изменит, поскольку все равно не выполняется. За него голосовали для того, чтобы Киев не обвинили в невыполнении Минских соглашений.