Астролог Тамара Глоба назвала трех представителей зодиакального круга, которые могут столкнуться с проблемами в 2022 году. Об этом на днях сообщило издание FTimes

Астрологи пообещали удачную неделю трем знакам зодиака © Pexels/Xavier Mestdag Тельцам нужно быть готовыми к разочарованиям и напряжению в личной жизни. Существует риск предательства со стороны близких людей. Кроме того, им следует проявить повышенное внимание к проблемам со здоровьем.

Также эксперт по звездам предрекла сложный год для Раков. Представители знака будут вынуждены пересмотреть свои взгляды и отношение к жизни. Астролог посоветовала проявить гибкость, избавиться от упрямства, открыться к переменам и искренним людям. Во избежание серьезных проблем в личной жизни Ракам необходимо научиться слушать свою вторую половину и уступать в непринципиальных вопросах.

В следующем году Козерогам предстоит много работать, но при этом экономить. Возможны большие траты и вложения. Достигнуть цели удастся только при условии инициативности и активных действий. Появляющиеся на пути преграды следует рассматривать как опыт и не опускать руки. Представителям знака нужно быть готовыми корректировать свои действия в зависимости от обстоятельств, предупредила Глоба.