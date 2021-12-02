Государственная служба статистики Украины старается не выпячивать в своих отчетах неизбежные скачки инфляции, которые будут продолжаться. Об этом экономист Виктор Скаршевский рассказал в программе «Культ личности» 1 декабря

«В октябре промышленность падала. Мы как упали, так и не встаем. Думаю, что ноябрь покажет, скорее всего, падение, потому что если вычесть электроэнергию, вычесть похолодание, потому что в этом году холоднее, чем в прошлом, то промышленность, к сожалению, продолжит падение. Химия у нас очень сильно пострадала. Также пострадали текстильная и легкая промышленность: минус 10%, переработка минус. Короче, у нас, к сожалению, идет большой минус», — констатирует он.

По его словам, на самом деле в стране происходит скрытый кризис, поскольку повышение стоимости энергоносителей сказалось на промышленности Украины и на покупательной способности жителей страны. Инфляция и резкий рост цен. Как власти Украины борются с энергетическим кризисом © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Ранее пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на данные опроса предприятий сообщила, что предприятия всех секторов экономики Украины прогнозируют дальнейший рост цен на продукцию и услуги из-за подорожания сырья, материалов и товаров поставщиков. Кроме того, по данным Нацбанка, предприятия всех секторов не ожидают увеличения численности работников.