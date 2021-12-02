Россия может планировать переворот на Украине. Об этом говорится в редакционнной статье, опубликованной 2 декабря американской газетой «Уолл-стрит джорнэл»

Издание, являющееся одним из наиболее влиятельных в США, процитировало слова Госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы подготовке Россией крупномасштабных военных операций против Украины в сочетании с планами по дестабилизации этой страны изнутри.

«Другими словами, Россия может планировать переворот в Киеве», — утверждает редакция газеты.

Блинкен припугнул Россию невиданными санкциями с «высоким уровнем воздействия» © Twitter, Secretary Antony Blinken

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Белый дом не остановится перед введением новых санкций против России в связи с ситуацией на Украине.

В ответ на обвинения ряда западных и киевских политиков о якобы подготовке российской агрессии против Украины Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об «агрессии» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.