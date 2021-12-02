Депутаты Верховной Рады большинством голосов проголосовали за государственный бюджет на 2022 год во втором чтении. Трансляцию заседания 2 декабря вел телеканал «Рада»

За проголосовали 268 депутатов. В частности, правительственный проект поддержали 215 депутатов от «Слуги народа», два от «Батькивщины» и один от «Голоса». Внефракционные депутаты отдали 10 голосов, а депутатские группы «Доверие» и «За будущее» — 19 и 21 голос соответственно. «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» не дали ни единого голоса.

Доходы госбюджета определены в размере 1,323 трлн грн и расходы — 1,499 трлн грн. Дефицит госбюджета-2022 составляет 188,8 млрд грн. Общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 323 138,6 млн грн или 6% ВВП.