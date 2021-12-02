Российский артист Филипп Киркоров на днях организовал для своих детей выпуск шоу на первом канале модный приговор, в качестве гостей эфира он позвал украинскую певицу Ани Лорак с дочерью

Филипп Киркоров пришел с детьми от суррогатной матери на съемки шоу «Модный приговор». В день съемок его дочь Алла-Виктория отмечала день рождения и выбрала бунтарский образ из фильма «Круэлла» — красно-черное платье, черно-белый парик и яркий макияж.

На отборном русском: дочь Лорак возмутила украинцев © Ани Лорак/Инстаграм Ани Лорак с дочерью Софией.

При этом в сети вызвал негодование именно модный образ 10-летней дочери Лорак. Девочка пришла на программу в ярко-зеленой футболке, клетчатой мини-юбке, кроссовках и колготках с имитацией татуировки.

Пользователям сети рисунок на колготках почему-то напомнил татуировки, которые набивают в тюрьме. В комментариях они возмутились, что Ани Лорак не проконтролировала все детали наряда дочери.

«Жизнь ворам?», «Что на ногах у Софии, это же звезды тюремные!», «Как вы могли такое допустить», «Она слишком мала для такого ужаса», — написали комментаторы.

В СМИ выяснили, что колготки со спорной символикой выпустил бренд модной одежды Vetements и стоят они 214 евро (более 6 тысяч гривен). Так что девочка явно выбирала этот предмет одежды не без участия звездной матери.

Дочь София родилась в браке Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара развелась, но поддерживает общение ради дочери.