Ахметов получил награду УЕФА в честь достижений «Шахтера» за 25 лет его президентства в год 85-летия клуба.
«Список завоеванных донецким "Шахтером" трофеев за время вашего президентства впечатляет… После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА, оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом неотъемлемой частью фольклора крупнейшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства», — отметил Чеферин.
Ахметов подчеркнул, что награда за высокие достижения — это заслуга всего коллектива футбольного клуба «Шахтер», и он адресует ее всей футбольной семье и всем болельщикам донецкой команды.
Украинский олигарх Ринат Ахметов является президентом донецкого «Шахтера» с 1996 года. «Шахтер» — обладатель Кубка УЕФА и 13-кратный чемпион Украины. После 2014 года «Шахтёр» тренируется в Киеве.