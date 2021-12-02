Глава УЕФА Александер Чеферин вручил украинскому бизнесмену Ринату Ахметову специальную награду УЕФА за вклад в развитие футбола, сообщил 1 декабря телеканал «Украина 24»

Ахметов получил награду УЕФА в честь достижений «Шахтера» за 25 лет его президентства в год 85-летия клуба.

«Список завоеванных донецким "Шахтером" трофеев за время вашего президентства впечатляет… После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА, оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом неотъемлемой частью фольклора крупнейшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства», — отметил Чеферин.

Болельщиков «Шахтера» больше не ждут в Киеве: названа причина © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Украинский олигарх Ринат Ахметов является президентом донецкого «Шахтера» с 1996 года. «Шахтер» — обладатель Кубка УЕФА и 13-кратный чемпион Украины. После 2014 года «Шахтёр» тренируется в Киеве.