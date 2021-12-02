Сопредседатель германской партии «Союз-90»/«Зелёные» Анналена Бербок в интервью еженедельнику «Шпигель», опубликованному на днях, заявила о «гибридной агрессии» России и Китая

Отвечая на вопрос журналистов издания о том, находится ли Германия в состоянии «новой холодной войны» с Россией и Китаем, Бербок, которая, вероятно, скоро станет министром иностранных дел ФРГ, заявила:

«Я не верю в простое применение старых категорий к новым геополитическим событиям. Мы находимся в системном соперничестве с авторитарными режимами… Это вопрос защиты принципов международного права, прав человека и международного мирного порядка. В течение уже нескольких лет речь идёт не только о военных угрозах, но и о гибридной агрессии».

Бербок не уточнила, какого рода «гибридную агрессию» и со стороны какой из вышеупомянутых стран она имела в виду.

Партия «Зелёных», которая, по результатам недавних парламентских выборов, должна участвовать в новом коалиционном правительстве Германии, известна своей антироссийской позицией.

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Она также критикует внешнюю политику РФ, в частности, по отношению к Белоруссии и Сирии.

По мнению экспертов, новый канцлер ФРГ Олаф Шольц настроен на сотрудничество с Россией, однако «Зелёные» во главе с Бербок будут стараться «сковывать» такую его политику.