Президент Украины Владимир Зеленский показательно дал понять всем политическим элитам во время своего ежегодного отчета к Верховной Раде, что прямые переговоры с Россией от Украины потребовал Запад, поскольку от бессилия затевает большую сделку. Такое мнение 1 декабря в эфире YouTube-канала Politeka Online выразил политический эксперт Вадим Карасев

«Это был ход дальше. При том, что он сказал, что это коллективное решение Запада. Намечается большая сделка. Запад не может воевать с Россией ни гибридно, ни горячо. Поэтому Украина здесь остается камнем преткновения. Поэтому надо этот вопрос решить. Давят на украинскую власть, чтобы она решилась на этот вопрос, на эти прямые переговоры. Но о чем говорить? Россия не будет говорить о Крыме… Возможно, о разрядке какой-то для нормализации», — заявил эксперт.

Карасев отметил, что часть выступления, где Зеленский говорил о необходимости прямых переговоров с Россией, была особенно показательной, поскольку президент был очень эмоционален и даже он отвлекся от суфлера.

Политолог отметил, что Зеленский говорил не по тексту, а от себя, бросив это заявление в упрек представителям старой элиты, которую он не уважает и «где-то даже призирает».

«Капитуляция Украины на условиях Кремля». Кто шатает режим Зеленского © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В тот же день, в ходе акции оппозиции, бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что прямые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского могут быть опасны для Украины, поскольку они «перечеркнут наработки международных форматов давления на Россию, в том числе, и "нормандского формата"». Также он добавил, что такие переговоры «будут сигналом для общества, что нездоровый процесс коллаборации в высшем руководстве страны уже начался».