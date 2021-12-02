Украинский кулинар, финалист третьего сезона шоу-проекта «МастерШеф. Профессионалы» Николай Люлько 1 декабря в своем Instagram поделился рецептом аппетитной шаурмы с печеными куриными бедрами

Шаурма, я люблю тебя: в Киеве сотворили историю © Facebook, mhpUKR

Кулинар вместе с детьми нарезал огурцы, помидор, капусту, которую потом слегка выжал (чтобы была мягкая). Из бедер вынул кости, замариновал в специях и подсолнечном масле, а после приготовил (можно на гриле или сковороде). Затем нарезал мясо соломкой.

Для соуса смешал 400 граммов греческого йогурта 10% жирности, 30 граммов мяты, два зубчика чеснока, 20 граммов сока лимона и соль.

После намазал на лаваш соус, аджику, выложил капусту, овощи, мясо и завернул. Каждую шаурму немного поджарил на гриле (можно на сухой сковороде).

Кулинар накормил шаурмой всю семью, подчеркнув, что ее могут есть и взрослые и дети.

«Все довольны. Все едят. Всё хорошо», — подытожил Люлько.