«Подал в отставку. Почему? Пройдет время, расскажу… Честь имею», — написал дипломат.
Также Божок поблагодарил всех, с кем 20 лет «бок о бок стоял на защиту интересов Украина на международной арене».
Говоря о 20 годах службы, Божок имеет в виду всю свою карьеру в украинской власти. С 2002 года он успел поработать в МИД Украины на разных должностях, был главой Службы внешней разведки Украины и чрезвычайным и полномочным посланником второго класса, а также и.о. главы миссии Украины при НАТО в 2014-2017 гг.
В 2020 году Божок фигурировал в уголовном деле о назначении в 2018 году Сергея Семочко в Службу внешней разведки по указу пятого президента Петра Порошенко. В апреле 2021-го все объявленные Божку подозрения были отменены.
Подав у відставку.— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) December 2, 2021
Чому? Прийде час, розповім.
Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені.
Честь маю! pic.twitter.com/aId5i86YXR