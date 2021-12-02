Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом 2 декабря он сообщил в своем Twitter

Божок из украинской разведки вступился за Семочко © скриншот с видео Європейська правда

Также Божок поблагодарил всех, с кем 20 лет «бок о бок стоял на защиту интересов Украина на международной арене».

Говоря о 20 годах службы, Божок имеет в виду всю свою карьеру в украинской власти. С 2002 года он успел поработать в МИД Украины на разных должностях, был главой Службы внешней разведки Украины и чрезвычайным и полномочным посланником второго класса, а также и.о. главы миссии Украины при НАТО в 2014-2017 гг.

В 2020 году Божок фигурировал в уголовном деле о назначении в 2018 году Сергея Семочко в Службу внешней разведки по указу пятого президента Петра Порошенко. В апреле 2021-го все объявленные Божку подозрения были отменены.

Подав у відставку.

Чому? Прийде час, розповім.

Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені.

Честь маю! pic.twitter.com/aId5i86YXR — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) December 2, 2021

​