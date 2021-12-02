Бербок, которая, вероятно, станет главой МИД ФРГ в новом коалиционном правительстве, подвергла критике президента Белоруссии Александра Лукашенко за «шантаж» ЕС.
Она также призвала «усилить санкции и продолжать оказывать давление на режим Лукашенко» и подвергла критике нынешнего и.о. канцлера Германии Ангелу Меркель за телефонные переговоры с белорусским президентом.
Однако сопредседатель «Зелёных» допустила возможность продолжения переговоров Белоруссии и Германии с целью разрешения миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
«Невозможно проводить внешнюю политику без диалога. В конце концов, мы же разговариваем с талибами, чтобы обеспечить вывоз людей в безопасное место», — сказала она.
Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября, когда несколько тысяч мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза через установленные польскими пограничниками проволочные заграждения.
Польские власти, поддержанные ЕС, обвиняют Белоруссию в том, что она специально организовала кризис. Белоруссия, в свою очередь, отвергает эти обвинения и критикует жестокие действия Польши по отношению с мигрантам.
15 и 17 ноября Лукашенко и Меркель провели телефонные переговоры с целью урегулирования миграционного кризиса.
По словам белорусского президента, в результате было достигнуто взаимопонимание и предварительная договорённость о приёме Германией из Белоруссии около двух тысяч ближневосточных беженцев.
Однако, как позднее сообщил Лукашенко, назначенные Меркель для диалога с белорусской стороной европейские чиновники под различными предлогами саботируют его.
Президент Белоруссии продолжает призывать Германию принять у себя скопившихся на польской границе беженцев.