Сопредседатель германской партии «Союз-90»/«Зелёные» Анналена Бербок призвала к новым санкциям против Белоруссии, однако допустила возможность диалога с этой страной. Об этом она заявила в интервью еженедельнику «Шпигель», опубликованному на днях

Бербок, которая, вероятно, станет главой МИД ФРГ в новом коалиционном правительстве, подвергла критике президента Белоруссии Александра Лукашенко за «шантаж» ЕС.

Белорусский эксперт рассказал, правда ли Лукашенко и Меркель договорились насчет мигрантов © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA Ангелу Меркель за телефонные переговоры с белорусским президентом.

Однако сопредседатель «Зелёных» допустила возможность продолжения переговоров Белоруссии и Германии с целью разрешения миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

«Невозможно проводить внешнюю политику без диалога. В конце концов, мы же разговариваем с талибами, чтобы обеспечить вывоз людей в безопасное место», — сказала она.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился в начале ноября, когда несколько тысяч мигрантов пытались прорваться на территорию Евросоюза через установленные польскими пограничниками проволочные заграждения.

Польские власти, поддержанные ЕС, обвиняют Белоруссию в том, что она специально организовала кризис. Белоруссия, в свою очередь, отвергает эти обвинения и критикует жестокие действия Польши по отношению с мигрантам.

15 и 17 ноября Лукашенко и Меркель провели телефонные переговоры с целью урегулирования миграционного кризиса.

По словам белорусского президента, в результате было достигнуто взаимопонимание и предварительная договорённость о приёме Германией из Белоруссии около двух тысяч ближневосточных беженцев.

«Заберите у меня этот инструмент!»: Лукашенко ответил на обвинения в использовании мигрантов © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Президент Белоруссии продолжает призывать Германию принять у себя скопившихся на польской границе беженцев.