Президент Украины Владимир Зеленский выстроил собственную постсоветскую политическую модель, где сильная власть и слабое общество. Такое мнение 1 декабря в эфире YouTube-канала Politeka Online выразил политический эксперт Вадим Карасев

«Постсоветская матрица — это сильная власть, слабое общество. Это сильная власть и слабая оппозиция… От каждого по способностям и каждому по потребностям. А здесь потребности государства главное. Европейская модель предполагает сильное общество, где аккумулируются деньги, которые через налоги поступают в государство», — заявил эксперт.

Вадим Карасев: Дело идет либо к большой сделке, либо к войне © Вадим Карасев/Фейсбук

Также, по его мнению, Зеленский своим заявлением о подготовке госпереворота фактически заявил об амбиции переделать всю политическую систему страны.

Сторонники украинских радикальных организаций 1 декабря вышли на Майдан в Киеве против президента страны Зеленского. Акция прошла на площади Независимости в центре города, где 1 декабря 2013 года начался Евромайдан. Митингующие указали на то, что нынешние действия властей следует расценивать как «государственный переворот и попрание конституции».