Зеленский рассказал о назначении нового прокурора САП
Зеленский рассказал о назначении нового прокурора САП
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«Это — приоритет», — подчеркивается в посте.

Накануне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова признала, что процесс избрания руководителя САП затянулся. По ее словам, к этому привели «субъективные факторы отдельных людей».

В целом конкурс должен был завершиться еще в январе 2021 года. В то же время, комиссия, которая избирает главу САП, не может регулярно собираться. По словам генпрокурора, процесс находится на финальном этапе.

Очередное заседание комиссии, которая избирает руководителя САП, должно состояться 2 декабря.