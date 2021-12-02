Послы стран группы G7 призвали избрать руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) «абсолютно прозрачно и без промедления». Об этом они сообщили 2 декабря в Twitter

Зеленский рассказал о назначении нового прокурора САП © president.gov.ua

Накануне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова признала, что процесс избрания руководителя САП затянулся. По ее словам, к этому привели «субъективные факторы отдельных людей».

В целом конкурс должен был завершиться еще в январе 2021 года. В то же время, комиссия, которая избирает главу САП, не может регулярно собираться. По словам генпрокурора, процесс находится на финальном этапе.

Очередное заседание комиссии, которая избирает руководителя САП, должно состояться 2 декабря.

G7 Ambassadors urge the commission selecting a new Special Anti-Corruption Prosecutor to conclude its important function and, without further delay, finalise the process of selecting a new head of SAPO, in full transparency. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 2, 2021

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