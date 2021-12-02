Бывший депутат Верховной Рады, экс-глава радикальной националистической группировки «Правый сектор»* Дмитрий Ярош не является советником главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба министерства обороны страны

«Сообщаем следующее: 20 ноября во время встречи с экспертами и волонтерами, поддерживающими Вооруженные силы Украины, главнокомандующий Вооруженными силами Украины [Валерий Залужный] своим приказом отменил в Вооруженных силах Украины такой институт, как советники на общественных началах», — говорится в ответе минобороны.

Отмечается, что вместо института советников на общественных началах будут созданы общественные экспертные группы, формирование которых сейчас продолжается.

Ярош рассказал о контактах с командой Зеленского © Facebook, Дмитро Ярош Дмитрий Ярош заявил в Facebook о своем назначении советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины. В качестве подтверждения он опубликовал совместное фото с Валерием Залужным и фото обложки удостоверения советника.

Он заявил, что собирается привлечь к работе с ВСУ «десятки тысяч людей» из числа добровольцев, а также пообещал «освободить ЛНР и ДНР от московской орды».



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* Деятельность организации запрещена в РФ

