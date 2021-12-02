«Там постоянно звучало "впервые-впервые". Он хочет показать, что впервые это народный президент не на словах, а на деле, который пришел людям сделать добро и благо. Что это впервые президент не олигархического, а народного консенсуса… Понятно, что он будет переизбираться. Планы такие есть. Объявляй, не объявляй, но в сегодняшнем обращении это заложено», — заявил эксперт.
Также Карасев отметил, что своим заявлением о подготовке госпереворота накануне выступления в парламенте Зеленский фактически заявил о своих амбициях переделать всю политическую систему страны.
Ранее Зеленский заявил, что не собирается бороться за власть. Кроме того он отметил, что назначение главы государства путем внесения изменений в конституцию невозможно и это он не планирует. Однако в то же время прорабатывается вопрос проведения онлайн-выборов.