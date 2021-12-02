Владимир Зеленский фактически объявил о старте президентской кампании во время своего ежегодного послания к Верховной Раде. Такое мнение 1 декабря в эфире YouTube-канала Politeka Online выразил политический эксперт Вадим Карасев

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Также Карасев отметил, что своим заявлением о подготовке госпереворота накануне выступления в парламенте Зеленский фактически заявил о своих амбициях переделать всю политическую систему страны.

Ранее Зеленский заявил, что не собирается бороться за власть. Кроме того он отметил, что назначение главы государства путем внесения изменений в конституцию невозможно и это он не планирует. Однако в то же время прорабатывается вопрос проведения онлайн-выборов.