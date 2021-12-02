«Госпереворота нет, но переворот всей политической матрицы сейчас прозвучал и был обозначен у Зеленского. Это достаточно серьезная и амбициозная заявка на переделку всей политической системы, на снос всей предыдущей политической элиты», — заявил эксперт.
По его словам, Зеленский продолжает «контрэлитную популистскую игру в стиле левого, социального и перераспределительного популизма», который прозвучал в виде новых обещаний во время своего ежегодного послания к Верховной Раде.
Сторонники украинских радикальных организаций 1 декабря вышли на Майдан в Киеве против президента страны Зеленского. Акция прошла на площади Независимости в центре города, где 1 декабря 2013 года начался Евромайдан. Митингующие указали на то, что нынешние действия властей следует расценивать как «государственный переворот и попрание конституции».
Также 1 декабря во время своего ежегодного послания к Раде Зеленский заявил о новых планах на посту президента, а также заявил о необходимости ведения прямых переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения войны в Донбассе. По его словам, западные партнеры Украины полностью признают и поддерживают его позицию.