Президент Украины Владимир Зеленский заявлением о подготовке госпереворота фактически обозначил свои амбиции переделать всю политическую систему страны. Такое мнение 1 декабря в эфире YouTube-канала Politeka Online выразил политический эксперт Вадим Карасев

«Госпереворота нет, но переворот всей политической матрицы сейчас прозвучал и был обозначен у Зеленского. Это достаточно серьезная и амбициозная заявка на переделку всей политической системы, на снос всей предыдущей политической элиты», — заявил эксперт.

По его словам, Зеленский продолжает «контрэлитную популистскую игру в стиле левого, социального и перераспределительного популизма», который прозвучал в виде новых обещаний во время своего ежегодного послания к Верховной Раде.

Погребинский объяснил, зачем Зеленскому «госпереворот» © скриншот видео Первый канал

Также 1 декабря во время своего ежегодного послания к Раде Зеленский заявил о новых планах на посту президента, а также заявил о необходимости ведения прямых переговоров между Украиной и Россией относительно прекращения войны в Донбассе. По его словам, западные партнеры Украины полностью признают и поддерживают его позицию.