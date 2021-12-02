«Получены материалы, подтверждающие террористические устремления украинской военной разведки к объектам на территории нашей страны», — говорится в сообщении.
В ФСБ напомнили, что в ноябре суд признал старшего офицера Главного управления разведки Минобороны Украины капитана первого ранга Сергея Швиденко виновным в подготовке преступлений против безопасности РФ и приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима. Находясь на территории Украины он координировал подготовку и осуществлял кураторство диверсионной группы из четырех сотрудников.
Они отправились в Россию и планировали подорвать башню радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России.