Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ получила данные, которые подтвердили террористическую угрозу объектам в РФ со стороны украинской военной разведки. Об этом 2 декабря сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы

ФСБ: CNN доказал, что Украина - государство-террорист © кадр из видео задержания

В ФСБ напомнили, что в ноябре суд признал старшего офицера Главного управления разведки Минобороны Украины капитана первого ранга Сергея Швиденко виновным в подготовке преступлений против безопасности РФ и приговорил его к 6,5 годам колонии строгого режима. Находясь на территории Украины он координировал подготовку и осуществлял кураторство диверсионной группы из четырех сотрудников.

Они отправились в Россию и планировали подорвать башню радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России.