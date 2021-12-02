Агенты украинских спецслужб, разоблаченные сотрудниками ФСБ РФ, дали признательные показания. Об этом со ссылкой на российскую спецслужбу 2 декабря сообщило агентство Интерфакс

Ранее стало известно о задержании троих украинских диверсантов — Игоря Коваля и его отца Зиновия, а также Александра Цилыка.

На видео, распространенном ФСБ, задержанные сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Коваль сообщил, что был завербован со своим отцом и получил задание «в городах России сфотографировать автомобильные мосты, железнодорожные мосты, телоэлектростанцию».

Сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Александр Цилык признался, что готовил теракт.

«Я Цилык Александр Викторович в мае 2021 был завербован сотрудником Главного управления разведки (…), который обучал меня работе с тайниками со спецсвязью. 11 октября незаконно пересек государственную границу РФ», — заявил он.

По его словам, он получил задание от сотрудника ГУР «совершить террористический акт на территории РФ с помощью ранее заложенных двух взрывных устройств».

«Заговор планировал сотрудник ФСБ и три перебежчика». Зачем Зеленский уволил главу украинской контрразведки © president.gov.ua Сергей Швиденко, осужденный на 6,5 лет, рассказал, как формировалась диверсионная группа, отправленная в Крым в 2016 году. Он утверждает, что в случае совершения диверсии на некоторое время могла быть выведена из строя связь Черноморского флота.

«Был подобран один объект для подрыва, запланированного на ноябрь 2016 года. Это была мачта радиоантенны. (…) На определенное время была бы выведена из строя связь для объектов Черноморского флота», — сказал Швиденко.

Диверсионная деятельность стала уже традиционной для отдельных радикальных организаций Украины. В частности, в 2017 году в Крыму был задержан гражданин Украины Геннадий Лимешко, который, по информации следствия, пытался повредить опору ЛЭП в районе трассы Судак — Новый Свет, а также планировал поджечь лес и обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет.

Лимешко дали восемь лет с отбыванием в колонии общего режима.