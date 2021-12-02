В ближайшие два месяца Белоруссия и Россия проведут совместные учения на границе Белоруссии с Украиной. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости 2 декабря

Российский Крым и ядерное оружие. О чем Александр Лукашенко рассказал Дмитрию Киселеву © Пресс-служба президента Белоруссии / Пресс-служба президента Белоруссии / Перейти в фотобанк

«Мы договорились с президентом [Владимиром] Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — сообщил Лукашенко.

Он заверил, что первый этап учений состоится зимой, а второй — через месяц после первого, и заявил, что к проведению учений все уже готово.

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщили об усилении военной активности со стороны стран Запада и Украины.

Лукашенко заявил, что, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, Минск выступит на стороне Москвы. По словам президента Белоруссии, он готов при необходимости вновь разместить в стране ядерное оружие.