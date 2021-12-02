Власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины. Об этом 1 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью латвийскому телеканалу LTV

Блинкен припугнул Россию невиданными санкциями с «высоким уровнем воздействия» © Twitter, Secretary Antony Blinken сказал Блинкен.

По его мнению, Минские договорённости не выполнены, потому что якобы «Россия не выполнила свои обязательства».

Он также отметил, что будущая эскалация напряжённости вокруг Украины чревата наступлением кризиса в двусторонних связях России и США, а также международном мире и безопасности.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и страна никому не угрожала и не угрожает. В России украинские заявления объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.

Кроме того, Россия уже несколько лет безуспешно призывает Киев выполнить Минские соглашения. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва никогда не откажется от Минских соглашений и будет требовать выполнения договорённостей.