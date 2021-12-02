Есть как минимум две версии относительно того, почему Украина и Запад не стали устраивать истерики по поводу указа президента России Владимира Путина о товарах из Донбасса. Об этом рассказал экономист и политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

Эксперт пояснил, что либо на Украине не поняли, насколько важно это решение, либо наоборот — поняли и сидят тихо, потому что понимают, что это решение в корне меняет ситуацию.

«По факту — это интеграция в российское экономическое пространство, которое снижает роль Украины в решении донбасской проблемы. Многие из украинских политиков понимают, что это снижение их субъектности в этом конфликте, снижение возможности влиять экономически на Донбасс и снижение возможности нанести ущерб России. Россия же эти новые возможности приобретает», — констатировал Зубец.

На внедрение всех этих механизмов потребуется несколько месяцев, надеюсь, результаты этого шага будут заметны к лету просто за счет активизации экономической жизни в Донбассе, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.