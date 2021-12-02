Бортник указал, что Зеленский стал воспринимать критику своих действий как атаку на институт президентской власти вообще. По его мнению, заявления президента являются открытой угрозой оппозиции.

Бортник рассказал, когда Зеленский сбежит с Украины
Бортник рассказал, когда Зеленский сбежит с Украины
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк
Теперь любые оппозиционные выступления могут расцениваться как госизмена, подчеркнул политолог.

«Заявление про госпереворот и о [Ринате] Ахметове — это желтая карточка, последнее предупреждение для оппозиции и конкретно этой экономической группы. Власть показывает, что тот, кто будет заниматься протестной оппозиционной или протестной политической детальностью, в любой момент может быть обвинен в госизмене. Вот такой подход: государство — это я, это атака не на меня, а на пост президента», — сказал Бортник.

Политолог отметил, что массовых протестных акций на Украине, насколько ему известно, сейчас не готовится. Тем не менее Зеленского и в будущем ждут митинги, заключил он.

Ранее, во время пресс-марафона, Зеленский заявил о возможности в стране госпереворота 1 декабря. Улицы Киева усиленно патрулировали правоохранители, в центре прошло несколько митингов.