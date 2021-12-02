Президент Украины Владимир Зеленский публично объявил войну любой оппозиции в стране, сказал директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости 2 декабря

Бортник указал, что Зеленский стал воспринимать критику своих действий как атаку на институт президентской власти вообще. По его мнению, заявления президента являются открытой угрозой оппозиции.

Бортник рассказал, когда Зеленский сбежит с Украины © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Заявление про госпереворот и о [Ринате] Ахметове — это желтая карточка, последнее предупреждение для оппозиции и конкретно этой экономической группы. Власть показывает, что тот, кто будет заниматься протестной оппозиционной или протестной политической детальностью, в любой момент может быть обвинен в госизмене. Вот такой подход: государство — это я, это атака не на меня, а на пост президента», — сказал Бортник.

Политолог отметил, что массовых протестных акций на Украине, насколько ему известно, сейчас не готовится. Тем не менее Зеленского и в будущем ждут митинги, заключил он.

Ранее, во время пресс-марафона, Зеленский заявил о возможности в стране госпереворота 1 декабря. Улицы Киева усиленно патрулировали правоохранители, в центре прошло несколько митингов.