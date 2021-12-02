Судя по социологическим исследованиям в Донецке, по качеству жизни он чувствует себя неплохо и сопоставим с крупными городами Украины вроде Днепропетровска. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно. Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

В Донецке есть масса проблем, но за эти годы сформировалась собственная экономическая система, в рамках которой большая часть жителей города зарабатывает небольшие деньги, однако другие города ДНР/ЛНР живут на уровне средних украинских городов, где люди живут плохо, констатировал эксперт.

«Там необходимо воссоздавать предприятия, которые существовали раньше, и сделать так, чтобы они создавали вокруг себя экономическое благополучие. А для этого необходимо, чтобы эти предприятия работали и продавали свою продукцию», — указал Зубец.

Собеседник издания добавил, что указ Путина — это еще одно предупреждение Западу, что если они не будут подталкивать Украину к выполнению Минских соглашений, Россия займется решением этой проблемы самостоятельно.

Полностью интервью можно прочитать здесь.