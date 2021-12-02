Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала троих агентов украинских спецслужб, которые собирали данные о стратегических объектах и планировали теракт. Об этом 2 декабря сообщило агентство РИА Новости

По данным спецслужбы, были задержаны три агента: отец и сын, собиравшие данные о стратегических объектах, и молодой человек, планировавший теракт. Задержанные признали свою вину.

Диверсии украинских спецслужб на территории России. Справка © ФСБ РФ / ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

Диверсионная деятельность стала уже традиционной для отдельных радикальных организаций Украины. В частности, в 2017 году в Крыму был задержан гражданин Украины Геннадий Лимешко, который, по информации следствия, пытался повредить опору ЛЭП в районе трассы Судак — Новый Свет, а также планировал поджечь лес и обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет.

Лимешко дали восемь лет с отбыванием в колонии общего режима.