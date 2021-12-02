По данным спецслужбы, были задержаны три агента: отец и сын, собиравшие данные о стратегических объектах, и молодой человек, планировавший теракт. Задержанные признали свою вину.
Диверсанты готовили подрыл мачты радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции. Один из задержанных планировал подорвать две самодельные бомбы по 1,5 кг тротила.
Диверсионная деятельность стала уже традиционной для отдельных радикальных организаций Украины. В частности, в 2017 году в Крыму был задержан гражданин Украины Геннадий Лимешко, который, по информации следствия, пытался повредить опору ЛЭП в районе трассы Судак — Новый Свет, а также планировал поджечь лес и обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет.
Лимешко дали восемь лет с отбыванием в колонии общего режима.