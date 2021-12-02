Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявил, что страна не нуждается в такой должности, как президент, несмотря на то, что только он может вносить некоторые изменения. Об этом на днях политик заявил в эфире телеканала «Наш»

«Я считаю пост президента в Украине вредоносным. Да, без этого поста невозможно провести конституционные изменения, вынести вопросы на референдумы, которые касаются построения парламентской республики, глубокой децентрализации без которой мир невозможен», — заявил политик.

Мураев отметил, что не считает полезным должность президента в стране, «которая настолько разная и требует консенсуса и объединения».

Ранее политик обвинил Владимира Зеленского в том, что он готовится ввести военное положение в стране, получив при этом неограниченную власть. По его словам, в таком случае он сможет ограничивать работу СМИ, права и свободы, а также ввести комендантский час.