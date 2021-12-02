Юную украинку, которая порассуждала в TikTok, зачем Украине воевать с ЛНР и ДНР, пользователи украинского сегмента соцсетей затравили и вынудили извиняться. Ролик разместили на днях в Telegram-канале «Катарсис»

Девушка пояснила, что решила записать свое видео, потому что украинские подростки в соцсетях в последнее время выкладывают ролики на тему патриотизма и возможного «вторжения» России на Украину.

Киев стянул половину войск ВСУ в Донбасс - МИД РФ © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Девушка сказала, что не видит смысла в продолжении военных действий в Донбассе.

«Кому-то просто нужны земли и сухопутный выход к морю… Ну правильно, это очень важно… Но честное слово, если мы не можем противостоять, мы не можем сохранить свои земли, то почему мы не можем их отдать? Честно, ребята, ДНР, ЛНР, я за вас руками и ногами. Вы крутые ребята, я знаю… Но зачем Украине эти земли, где их не ждут, не принимают и не хотят?» — заявила она.

Она добавила, что родилась в Киеве, но хотела бы переехать в Санкт-Петербург.

В комментариях девушку затравили за высказанную точку зрения. Из-за потока угроз и оскорблений ей пришлось записать видео с извинениями.

Ранее девушек-подростков с Украины не раз травили в соцсетях за высказывание симпатий к России. Как правило, травлю начинает кто-то из мужчин-«патриотов», призывающий националистов отреагировать на слова подростка в TikTok или в сторис Instagram.