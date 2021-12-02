«Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную, макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы», — пояснил он.
Однако условия для выделения нового транша Буца не раскрыл.
По его словам, комиссия готова оказывать Украине дальнейшую поддержку до тех пор, пока ее пакет, рассчитанный на три года, будет работать параллельно с новой программой поддержки со стороны Международного валютного фонда.
Буца добавил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов.