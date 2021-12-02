Украина начала переговоры с Еврокомиссией (ЕК) по новому пакету финансовой помощи объемом более 1,2 млрд евро. Об этом сообщил на днях правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца, передает Bloomberg

В США предложили выделить Украине дополнительную военную помощь © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Однако условия для выделения нового транша Буца не раскрыл.

По его словам, комиссия готова оказывать Украине дальнейшую поддержку до тех пор, пока ее пакет, рассчитанный на три года, будет работать параллельно с новой программой поддержки со стороны Международного валютного фонда.

Буца добавил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского уже начала переговоры с ЕС по поводу размера финансовой помощи и условий, связанных с новым пакетом займов.