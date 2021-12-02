Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 декабря в интервью генеральному директору международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву рассказал, почему не получилось разместить белорусских пограничников на границе Украины и России

«Заберите у меня этот инструмент!»: Лукашенко ответил на обвинения в использовании мигрантов © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

По словам Лукашенко, он был готов перекрыть эту границу.

«Когда в Минск приезжал Путин, мы обсуждали эту проблему. Ты, говорит, занимаешь такую нейтральную позицию. Я не буду против. Но Украина выступила против. То есть любые нормальные инициативы — они торпедировались», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Украина торпедировала все инициативы, потому что «они не управляли тогда, а тем более сейчас, своей страной».