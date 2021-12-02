«Когда мы с [Владимиром] Путиным в очередной раз разговаривали, вы знаете, когда ОБСЕ этих наблюдателей прислали, Я говорю: ты знаешь, я за свою жизнь наблюдателей насмотрелся. Ничего с них не будет, они будут играть на стороне Запада. Он говорит: ну, ладно. Хотят они, пусть будут эти наблюдатели. Ну и какой вариант из этого? Поэтому для меня больше чем понятно, что творится в Украине и какой выход в этой ситуации. Ну, выход этот тогда они не использовали, в том числе я готов даже был на 400 километров границы украинско-российской ввести своих пограничников» — сказал он.
По словам Лукашенко, он был готов перекрыть эту границу.
«Когда в Минск приезжал Путин, мы обсуждали эту проблему. Ты, говорит, занимаешь такую нейтральную позицию. Я не буду против. Но Украина выступила против. То есть любые нормальные инициативы — они торпедировались», — отметил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что Украина торпедировала все инициативы, потому что «они не управляли тогда, а тем более сейчас, своей страной».