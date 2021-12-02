«Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение», — утверждает Землянский.
Украинский эксперт считает, что текущая ситуация на газовом рынке в Европе якобы «устраивает» Газпром.
«Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке», — заключил автор публикации.
«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Строительство завершилось в сентябре. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения необходимых требований. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream AG 2 зарегистрирована в Швейцарии. Чтобы пройти процедуру и запустить газопровод, она должна создать «дочку», которая будет управлять немецким участком трубы.