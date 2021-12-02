Эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский в статье для издания «Главред» на днях высказал мнение, что Россия и Германия нарочно «затягивают» открытие «Северного потока - 2» благодаря приостановке сертификации газопровода

СМИ: «Северный поток — 2» могут запустить ещё до сертификации © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

Украинский эксперт считает, что текущая ситуация на газовом рынке в Европе якобы «устраивает» Газпром.

«Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке», — заключил автор публикации.

«Северный поток — 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров топлива в год. Строительство завершилось в сентябре. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.

Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения необходимых требований. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream AG 2 зарегистрирована в Швейцарии. Чтобы пройти процедуру и запустить газопровод, она должна создать «дочку», которая будет управлять немецким участком трубы.