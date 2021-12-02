Белый дом не остановится перед введением новых санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом 1 декабря сказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости

Германия призвала конгресс США не вводить санкции против «Северного потока-2» - СМИ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Энтони Блинкен) сегодня дал ясно понять, что мы не будем колебаться, используя эти инструменты, но будем делать это в тесной координации с нашими партнерами и союзниками», — завила она.

При этом Псаки добавила, что ничего не может сказать по этой теме заранее.

США и другие страны Запада регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в дела сопредельных стран, в том числе Украины. Со своей стороны, Москва отвергает эти обвинения, называя их беспочвенными. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.