«Мы с самого начала (работы) нынешней администрации продемонстрировали, что готовы использовать ряд экономических и других инструментов, реагируя на вредные действия России. Госсекретарь (США Энтони Блинкен) сегодня дал ясно понять, что мы не будем колебаться, используя эти инструменты, но будем делать это в тесной координации с нашими партнерами и союзниками», — завила она.
При этом Псаки добавила, что ничего не может сказать по этой теме заранее.
США и другие страны Запада регулярно обвиняют Россию во вмешательстве в дела сопредельных стран, в том числе Украины. Со своей стороны, Москва отвергает эти обвинения, называя их беспочвенными. В Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.