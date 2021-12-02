Российской экономике грозит «еще большее кровотечение» в случае вторжения на Украину. Об этом в статье для канадской Globe and Mail на днях написал экс-посол Канады в Афганистане Крис Александер

«Факты на стол»: Лукашенко о «вторжении» РФ на Украину © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Александер также указал, что Канада должна ввести превентивные санкции в отношении Москвы.

В ноябре The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщило, что Россия якобы уже готова вторгнуться на Украину и времени, чтобы помешать ей, у западных государств осталось мало. Нападение может произойти достаточно скоро, отмечало издание. Кроме того, агентство Bloomberg заверяло, что, по мнению разведки Соединенных Штатов, Россия намерена напасть на Украину в 2022 году с трех сторон. По данным украинской разведки, это случится в конце января или начале февраля.

При этом в России неоднократно опровергали информацию о якобы готовящемся вторжении на Украину. Так, президент Владимир Путин указал, что о возможности ввода российских войск на Украину говорили еще в начале года, но этого до сих пор не произошло. А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать, и назвал неприемлемой истерику, которая в настоящее время нагнетается в западных СМИ по этой теме.