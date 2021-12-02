Он прокомментировал пресс-конференцию главы государства.
«Если коротко, то президент был жалок в своих попытках играть роль государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение. Как говорится, «не по Сеньке шапка», — написал Кузьмин.
На прошлой неделе Зеленский провел пресс-марафон, на котором ответил на вопросы журналистов, касающиеся украинского государства. Во время общения с прессой президент успел сделать несколько громких заявлений, в частности рассказал о попытке государственного переворота на Украине. Политики и журналисты остались недовольны выступлением главы государства, кто-то даже сравнил его с выступлениями Клуба веселых и находчивых (КВН).