Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузмин на днях в своем Facebook назвал президента Украины Владимира Зеленского жалким

Лесев рассказал, как Зеленский «обгадился» на пресс-конференции © president.gov.ua

«Если коротко, то президент был жалок в своих попытках играть роль государя. Плохая игра. Не его роль. Не его место. Провал. Позор. Забвение. Как говорится, «не по Сеньке шапка», — написал Кузьмин.

На прошлой неделе Зеленский провел пресс-марафон, на котором ответил на вопросы журналистов, касающиеся украинского государства. Во время общения с прессой президент успел сделать несколько громких заявлений, в частности рассказал о попытке государственного переворота на Украине. Политики и журналисты остались недовольны выступлением главы государства, кто-то даже сравнил его с выступлениями Клуба веселых и находчивых (КВН).