Сторонники украинских радикальных организаций, вышедшие на Майдан в Киеве против президента страны Владимира Зеленского, 1 декабря забросали его офис монетами, передает РИА Новости

Золотарев указал реальную опасность, которая уже начала подрывать власть Зеленского © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / скриншот с видео "UKRLIFE.TV" / Перейти в фотобанк

В здание офиса протестующих не пустила полиция. Они бросили в сторону офиса украинского президента мелкие монеты, после чего направились к зданию Верховной Рады Украины.

По словам протестующих, деньги предназначались главе офиса президента Андрею Ермаку с Зеленским «на свадьбу» и «на билет в Ростов».

Митингующие указали, что нынешние действия властей следует расценивать как «государственный переворот и попрание конституции».