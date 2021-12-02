В центре украинской столицы собрались несколько тысяч человек, они потребовали импичмента Зеленского.
В здание офиса протестующих не пустила полиция. Они бросили в сторону офиса украинского президента мелкие монеты, после чего направились к зданию Верховной Рады Украины.
По словам протестующих, деньги предназначались главе офиса президента Андрею Ермаку с Зеленским «на свадьбу» и «на билет в Ростов».
Митингующие указали, что нынешние действия властей следует расценивать как «государственный переворот и попрание конституции».