Эксперт полагает, что данная информация небезосновательна.
«Зная то, что Зеленский на данный момент пока не имеет своего собственного влиятельного медиа, то [полагаю, что это] такая попытка сделать это медиа из каналов Ахметова или попытка его продавить на то, что у него на каналах было лояльное отношение к власти, еще более лояльное, чем оно было до этого», — сказал Менендес.
На каналах Ахметова до ссоры с киевскими властями не озвучивалась критика Зеленского, напомнил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.