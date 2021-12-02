Ранее в СМИ была опубликована версия о том, что причиной ссоры президента Украины Владимира Зеленского и олигарха Рината Ахметова было то, что глава Офиса президента Ермак предложил создать на основе телеканалов Ахметова что-то вроде «Газпром-медиа», чтобы ими руководить. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Энрике Менендес

Эксперт полагает, что данная информация небезосновательна.

«Зная то, что Зеленский на данный момент пока не имеет своего собственного влиятельного медиа, то [полагаю, что это] такая попытка сделать это медиа из каналов Ахметова или попытка его продавить на то, что у него на каналах было лояльное отношение к власти, еще более лояльное, чем оно было до этого», — сказал Менендес. «Дело чести»: Бондаренко рассказал, как Ахметов ответит Зеленскому © скриншот с видео "Канали Футбол 1,2,3"

На каналах Ахметова до ссоры с киевскими властями не озвучивалась критика Зеленского, напомнил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.